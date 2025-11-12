В Ирландии арестовали мужчину, который мог планировать нападение на мечеть

В Ирландии арестовали литовца, которого подозревают в планировании террористического нападения на мечеть, в его автомобиле была найдена взрывчатка.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, вместе с другим подозреваемым литовец якобы планировал помочь ультраправой группе взорвать мечеть в городе Голуэй.

"В этом случае террористический акт против мечети и мусульман был организован не только ирландскими националистами, но и литовцем. Есть два человека: ирландец, которого арестовали, и литовец, о котором конкретно упоминали", – сказал Арунас Тейшерскис, глава литовской общины в Ирландии.

По данным правоохранителей, в начале ноября в автомобиле, на котором путешествовали оба мужчины, а также в доме ирландца была найдена взрывчатка, которой хватило бы на три бомбы.

Мужчинам предъявлено обвинение в хранении взрывчатки, им грозит до 14 лет тюремного заключения.

Летом 17-летний подросток, который планировал совершить массовое убийство во время террористического нападения на мечеть в городе Гринок на западе Шотландии, был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

В августе в шведском городе Эребру произошла стрельба вблизи мечети, в результате чего были ранены.

А в начале ноября прокуратура Швеции объявила обвинение 18-летнему парню в связи с подготовкой террористического нападения на фестиваль в Стокгольме.