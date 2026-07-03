Саммит НАТО в Анкаре назовет Россию угрозой и пообещает Украине 140 млрд евро на два года

Итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля, проект которой союзники планируют доработать в пятницу, 3 июля, будет включать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов НАТО предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026-2027 годах.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в НАТО.

В текст декларации саммита в Анкаре планируется включить определение России как угрозы евроатлантической безопасности и пообещать Украине 70 млрд евро на поддержку вооруженных сил ежегодно в течение 2026 и 2027 годов.

"Проект декларации саммита НАТО в Анкаре в настоящее время находится на финальной стадии утверждения, союзники хотели бы завершить обсуждения сегодня, 3 июля", – сообщил один из собеседников.

По данным "ЕвроПравды", в декларации саммита в Анкаре сохранится зафиксированный в предыдущих декларациях тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности.

Новым тезисом "украинского блока" документа станет признание Украины не только получателем помощи в сфере безопасности со стороны НАТО, но и "поставщиком" безопасности для европейских союзников НАТО.

Но главным элементом украинской части декларации саммита в Анкаре станет обязательство по долгосрочной оборонной поддержке Украины (Ukraine Defence Pledge), которое предложила и активно продвигала Германия.

Планируется, что в документе будет зафиксировано, что Европа и Канада обязуются предоставить Украине в течение 2026 и 2027 годов 70 млрд евро военной поддержки ежегодно – в общей сложности 140 млрд евро за два года.

Как сообщили источники "Европейской правды", именно этот вопрос вызвал наибольшие дискуссии – в частности, среди стран ЕС, которые до сих пор не оказывают значительной финансовой поддержки украинской армии и не хотели брать на себя дополнительные обязательства в будущем.

Но на данный момент складывается впечатление, что всех союзников удалось убедить, и ключевой тезис о 140 млрд евро для Украины останется в окончательной версии декларации саммита НАТО в Анкаре.

Стоит отметить, что тезис о 70 млрд ежегодно не будет касаться всех государств-членов НАТО: только союзники из Европы и Канады возьмут на себя обязательства по поддержке Украины.

Еще одно важное уточнение: 70 млрд в год – это не дополнительные средства, а общая сумма, которую союзники по Альянсу предоставят Украине в 2026–2027 годах. В нее входит и "оборонная" часть кредита ЕС на 90 млрд евро, которая в 2026 году составит 28,3 млрд евро, и все двусторонние обязательства по военной поддержке Украины со стороны европейских членов НАТО и Канады.

Как сообщала "Европейская правда", немецкий канцлер Фридрих Мерц уже анонсировал, что на следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны её европейских партнёров.

Посол США в НАТО также анонсировал "существенные заявления" в отношении Украины на саммите в Анкаре.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Стоит отметить, что глава правительства Польши Дональд Туск призвал членов польской делегации, отправляющейся на саммит НАТО в Анкаре, проявлять осторожность в дальнейших заявлениях о финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы.