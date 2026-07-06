СМИ: Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре на этой неделе.

Об этом агентству Reuters сообщил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Встреча президентов США и Украины состоится на второй день саммита, в среду, 8 июля.

Американский высокопоставленный чиновник сообщил, что Трамп встретится с Зеленским, чтобы обсудить, "как мы можем прекратить войну".

"Ситуация на поле боя явно застыла за последние несколько месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент чувствует настоятельную необходимость попытаться положить этому конец", – заявил анонимный чиновник.

По словам источника, Трамп, вероятно, свяжется с правителем РФ Владимиром Путиным после разговора с Зеленским.

На саммите в Анкаре президент США также будет призывать союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону. Ожидается, что в ходе двухдневной встречи лидеров Альянса будут объявлены оборонные соглашения на миллиарды долларов.

Европейские чиновники надеются, что прочные отношения Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обеспечат беспроблемное проведение саммита. ‌Но ⁠европейцы по-прежнему испытывают неуверенность из-за длительной трансатлантической напряженности, вызванной войной в Иране и усилением критики Альянса со стороны президента США.

Как известно, глава Кремля Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июля.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.