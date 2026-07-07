Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл в Анкару, где проходит саммит НАТО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во вторник запланировано его выступление на Форуме оборонных индустрий, ряд двусторонних встреч и участие в ужине лидеров государств-членов НАТО, в котором, как ожидается, также примет участие президент США Дональд Трамп.

СМИ ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.