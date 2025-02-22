СМИ: НАТО хочет расширить топливные трубопроводы на восток на случай войны

В Североатлантическом Альянсе хотят построить трубопровод, предназначенный для обеспечения восточного фланга топливом в случае войны на его территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Со времен Холодной войны на территории НАТО существуют два топливных трубопровода, которые простираются до Германии, но ни один из них не достигает даже восточной Германии, где тогда был советский режим.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году НАТО решил спланировать строительство дополнительных трубопроводов, которые сейчас являются основной системой поставки топлива в пределах Альянса.

Был выбран вариант расширения действующих трубопроводов в Восточную Европу, и поскольку сейчас они заканчиваются в Германии, она играет важную роль в строительстве.

Ожидается, что один трубопровод будет продлен в Чехию, другой – в Польшу, пишет Spiegel; также рассматривается вариант соединения трубопроводных систем. Общая стоимость строительства в Бундесвере оценивается в 21 миллиард евро, а его полная реализация может занять 20-25 лет.

Среди главных препятствий реализации проекта, как пишет Spiegel, есть неопределенность из-за новой администрации США, а также возможные протесты людей, живущих рядом с местами будущего строительства.

Идею расширения топливных трубопроводов НАТО ранее также поднимала Польша.

Ранее представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.