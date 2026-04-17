Польша и Франция обсудят расширение топливной инфраструктуры НАТО

Польша и Франция во время визита президента Эмманюэля Макрона в Варшаву и Гданьск на следующей неделе обсудят расширение инфраструктуры НАТО, в частности систему трубопроводов для поставки авиационного топлива в случае военного конфликта с Россией.

Об этом сказал министр энергетики Польши Милош Мотыка, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Макрон планирует посетить Польшу в понедельник, 20 апреля. Во время его визита планируют обсудить проект времен холодной войны, который предусматривает сеть трубопроводов, призванных обеспечить союзников по НАТО доступом к авиационному топливу в случае войны с Россией.

Речь идет о сети длиной 10 тысяч километров, которая была построена для обслуживания воздушных сил в случае конфликта с бывшим Советским Союзом. Сейчас она обслуживает как военные базы, так и гражданские транспортные узлы, такие как крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне.

Система трубопроводов охватывает 12 стран, но пока заканчивается в западной части Германии.

"Система трубопроводов НАТО должна быть расширена в Восточную Европу, которая является наиболее уязвимой к вооруженным конфликтам, но отсутствие мобильности также повлияет на Западную Европу, поэтому расширение соответствует нашим общим интересам", – заявил Мотыка.

Кроме этого, он объявил, что во время визита Макрона в Гданьск будет обсуждаться вопрос о запланированной второй атомной электростанции в Польше, поскольку Франция является одной из стран, приглашенных Варшавой к переговорам по этому проекту.

Еще в феврале 2025 года писали, что в Североатлантическом альянсе хотят построить трубопровод, предназначенный для обеспечения восточного фланга топливом в случае войны на его территории.

Идею расширения топливных трубопроводов НАТО Польша поднимала летом 2024 года.