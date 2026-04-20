СМИ: более активное использование авиатоплива военными НАТО повлияло и на коммерческие поставки

Поставки авиационного топлива через трубопроводную систему НАТО в Центральной Европе были нарушены в результате военных операций, что создало давление на и без того ограниченные цепочки поставок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

В марте и апреле дополнительные объемы авиационного топлива военного назначения были заправлены в систему трубопроводов НАТО (CEPS) в Центральной Европе в Роттердаме, сообщил Орхан Рустамов, основатель и генеральный директор торговой компании Alkagesta. Они вытеснили часть поставок гражданского авиационного топлива, что привело к сокращению поставок в европейские аэропорты, в частности в главный авиационный узел во Франкфурте, отметил он.

Рост потребления происходит в то время, когда европейские коммерческие авиакомпании и аэропорты, некоторые из которых напрямую подключены к трубопроводу, уже сталкиваются с серьезным давлением на поставки топлива, поскольку война в Иране перекрыла ключевой источник импорта.

Компания Рустамова поставляет авиационное топливо в CEPS, но не осуществляла поставок через Роттердам в течение указанного периода. Он сказал, что получил информацию об увеличении поставок топлива военного назначения от других пользователей.

Созданная во время холодной войны, система CEPS уже давно разрешена для гражданского использования при условии, что приоритет всегда отдается военным потребностям.

Сегодня это неотъемлемая часть европейской энергетической инфраструктуры, которая транспортирует около 225 000 баррелей нефтепродуктов в день. Ее разветвленная сеть трубопроводов простирается на более чем 5 000 километров, соединяя нефтеперерабатывающие заводы, склады, военные авиабазы, гражданские аэропорты и т. д. Хотя она преимущественно транспортирует авиационное топливо, она также может транспортировать дизельное топливо и другие виды топлива.

Рустамов отказался комментировать, сколько именно дополнительного военного авиационного топлива было загружено в CEPS на объекте "Роттердам Европорт", сославшись на потенциальные проблемы безопасности. Однако, по его словам, это количество эквивалентно нескольким дням итальянского спроса на авиационное топливо и керосин.

Хотя такой объем составляет лишь небольшую часть европейского рынка, он еще больше усиливает давление на и без того ограниченные запасы континента.

Регион в значительной степени зависит от авиационного топлива, которое в обычных условиях транспортируется через Ормузский пролив – водный путь в устье Персидского залива, через который морское движение уже несколько недель практически остановлено. Цены в северо-западной Европе в начале этого месяца достигли рекордного уровня, и авиакомпании уже отменили некоторые рейсы.

На вопрос о CEPS немецкая ассоциация аэропортов ADV ответила, что может лишь поделиться заявлением генерального директора Ральфа Бейзеля, в котором говорится, что "поставки авиационного топлива в Европе испытывают все большее давление" и что "аэропорты не имеют влияния на ценообразование или цепочки поставок, но непосредственно подвергаются рискам с поставками".

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.

Впрочем, 20 апреля в Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.