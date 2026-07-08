США и Иран обменялись новыми ударами, несмотря на перемирие

Во вторник вечером Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива; Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

США во вторник нанесли новые удары по Ирану и возобновили санкции на продажу иранской нефти в ответ на серию нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива.

В заявлении, опубликованном на X, Центральное командование США заявило, что войска "начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы нанести значительный ущерб в ответ на нападения на коммерческие суда, экипажи которых состоят из невинных гражданских лиц, курсирующих по международным водным путям".

"Продемонстрированная Ираном агрессия была неоправданной, опасной и явным нарушением соглашения о прекращении огня", – добавили в командовании.

По данным военных, удары были нанесены по иранским системам противовоздушной обороны, сетям командования и управления, береговым радиолокационным объектам, объектам противокорабельных ракет и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей исламской революции в проливе и вблизи него, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаки.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать свою нефть по всему миру. Отмена санкций против иранской нефти должна была действовать до 21 августа после того, как Вашингтон и Тегеран в прошлом месяце подписали меморандум о взаимопонимании.

Поскольку режим прекращения огня между двумя странами становился всё более шатким, Иран в среду предупредил, что нанесёт "сокрушительный ответ" на удары США.

Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), Тегеран запустил ракеты и беспилотники по 85 военным объектам США, в частности в Бахрейне и Кувейте.

Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Иран настаивал на том, что суда, проходящие через Ормузский пролив, должны использовать северный маршрут, находящийся под его контролем. Иранские военные атаковали корабли, которые вместо этого следовали по защищенному маршруту ВМС США вдоль побережья Омана.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, проведя за последние дни ряд бесед с министром обороны Питом Хэгсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Деном Кейном относительно новых ударов, но в итоге решил пойти по пути переговоров.