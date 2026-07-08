Рютте о новых ударах США по Ирану: это было абсолютно необходимо
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает абсолютно необходимой реакцию США на серию нападений на торговые суда вблизи Ормузского пролива.
Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Рютте прокомментировал удары США по Ирану, нанесённые с целью нанести значительный ущерб в ответ на нападения на торговые суда.
"Это было абсолютно необходимо. Поскольку существует перемирие, которое нарушается, мы видели, что корабли подвергались атакам. Думаю, то, что США отреагировали, было ключевым моментом", – заявил Рютте.
По данным военных, удары были нанесены по иранским системам противовоздушной обороны, сетям командования и управления, береговым радиолокационным объектам, объектам противокорабельных ракет и более чем 60 малым катерам Корпуса стражей исламской революции в проливе и вблизи него, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаки.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании.
Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.