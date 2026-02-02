3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа, первые контракты отменят с 25 апреля

Регламент REPowerEU о постепенном прекращении импорта в ЕС российского газа был опубликован в официальном журнале ЕС в понедельник, 2 февраля, что означает его автоматическое вступление в силу с 3 февраля 2026 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

С февраля 2026 года вступает в силу решение о полном отказе ЕС от импорта российского газа с 2027 года.

"Что касается регламента REPower, который действительно опубликован сегодня в Официальном журнале, то это означает, что он начинает применяться уже завтра", – сообщила, отвечая на вопрос "ЕвроПравды", пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

Регламент предусматривает следующее:

с 25 апреля 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на сжиженный природный газ (СПГ);

с 17 июня 2026 года: запрещены краткосрочные контракты на трубопроводный газ;

с 1 января 2027 года: запрещены долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 года: запрещен импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

В отношении трубопроводного газа, в качестве исключения, государства-члены могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газохранилища будут заполнены ниже необходимого уровня, сообщили "ЕвроПравде" в Еврокомиссии.

"Опубликованный сегодня Регламент REPowerEU по газу (ЕС/2026/261) устанавливает правовые положения для постепенного отказа от импорта природного газа из России. Это историческое решение, принятое в конце прошлого года, имеет целью покончить с зависимостью ЕС от российского газа раз и навсегда до 2027 года", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 26 января страны ЕС окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны реализовать до конца 2027 года.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 26 января заявил, что Венгрия намерена подать иск в Суд Европейского Союза, как только решение по плану REPowerEU, направленному на полный запрет импорта в ЕС российской нефти и газа, будет официально опубликовано.

Позже стало известно, что Словакия вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

Подробнее читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.