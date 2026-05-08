Более половины венгров против прекращения закупок российских энергоносителей

Большинство венгров не поддерживают отказ от закупок российских энергоносителей.

Об этом говорится в опросе Европейского совета международных отношений ECFR, передает "Европейская правда".

В целом по Венгрии 53% опрошенных против того, чтобы будущее правительство прекратило покупать энергию у России. Такой отказ поддерживают лишь 30% респондентов.

Среди избирателей будущей правящей партии "Тиса" поддержка отказа от российских энергоносителей выше – 48%, тогда как 39% не поддержали бы такой шаг.

В то же время 72% избирателей партии "Фидес" пока действующего премьера Виктора Орбана против отказа от российской энергии и лишь 15% – за такой отказ.

Онлайн-опрос проводился в Венгрии компаниями Stratega Research и Mandate Research в период с 17 по 27 апреля 2026 года среди выборки в 1 001 взрослого гражданина.

Опрос показал, что почти две трети венгров ожидают, что новая власть улучшит отношения с Украиной.

Вместе с тем 54% венгров не поддерживают мнение, что следующее правительство должно разблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС, избиратели будущей правящей партии "Тиса" разделились в этом вопросе.