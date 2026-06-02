В Литве говорят, что США обещали замену американским военным, у которых завершается ротация

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что получил заверения американской стороны, что на замену военным, у которых завершается ротация, прибудут другие – хотя пока неизвестно, когда именно.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Робертас Каунас на вопрос журналистов о дальнейшем пребывании американских военных в стране сказал, что соответствующее заверение со стороны США есть, но детали остаются неопределенными.

"Когда именно, с какими возможностями, в какой численности – все это будет объявлено позже", – прокомментировал он.

"Балтийский регион крайне важен и для НАТО, и для США. Они видят, какие инвестиции мы сделали, а наши показатели расходов на оборону приводятся как образцовые... У нас сильное сотрудничество, со всех сторон есть понимание", – добавил министр.

Робертас Каунас отметил, что несколько дней назад говорил о вопросах присутствия американских войск с главой Пентагона Питом Хегсетом в Сингапуре.

На днях из Литвы уедут более 1000 американских военных, у которых завершается ротация.

На фоне того, что США пересматривают присутствие своих сил в Европе, замена этой группы новой может быть дольше, чем обычно.

Американские силы регулярно находились в Литве с 2019 года, после полномасштабного нападения России на Украину Вашингтон ввел принцип постоянного ротационного присутствия. Обычно это группы численностью более 1000 человек с различным вооружением и техникой.

Напомним, ранее в мае США озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.

Однако впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, вспомнив о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким.

По данным СМИ, Штаты хотят сократить военное присутствие в Европе быстрее, чем предполагалось.