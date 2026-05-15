США официально подтвердили, что отменили переброску 4 тысяч военнослужащих в Польшу

Американские военные чиновники подтвердили, что Соединенные Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

Об этом сообщило агентство AFP, передает "Европейская правда".

Выступая во время слушаний в Конгрессе 15 мая, глава штаба Сухопутных войск США генерал Кристофер ЛаНеве сказал, что глава Европейского командования Вооруженных сил США "получил указания по сокращению численности войск".

"Я тесно консультировался с ним относительно того, какой именно будет эта боевая единица, и... самым разумным решением было не развертывать эту бригаду в театре военных действий", – сказал ЛаНеве, имея в виду 2-ю бронетанковую боевую бригаду.

Некоторые подразделения этой бригады уже были отправлены из США, а ее техника находилась в пути, отметил генерал.

Министр армии Дэн Дрисколл, который давал показания вместе с ЛаНеве, сказал, что запланированное развертывание подразделения было отменено "несколько дней назад".

В начале этого месяца Пентагон объявил, что Вашингтон выведет 5 тысяч военнослужащих из Германии, а представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что вывод, как ожидается, "будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу предположил, что отмена развертывания войск в его стране может быть связана с выводом войск из Германии.

"Если в Польшу будет направлена другая бригада, чем та, что планировалась изначально – возможно, та, что из Германии – и 5 тысяч солдат покинут Германию и отправятся в Польшу... это не изменит гарантий безопасности", – сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Трамп угрожал сократить численность американских войск в Германии и у других европейских союзников в течение обоих своих сроков в Белом доме.

Представитель НАТО заявил агентству в пятницу, что "мы знаем, что США работают над корректировкой своей позиции в Европе".

"Сосредоточение внимания на ротационных силах не повлияет на планы НАТО по сдерживанию и обороне. И мы уже наблюдаем усиление присутствия Канады и Германии на восточном фланге – все это способствует общему укреплению НАТО", – добавил представитель.

Накануне ряд американских СМИ сообщил, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Издание Politico сообщило, что чиновники Пентагона были удивлены этим решением министра обороны США.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя этот вопрос, заявил, что все под контролем.

Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши