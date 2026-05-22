Трамп пообещал отправить в Польшу 5000 военных, упомянув Навроцкого

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5000 американских военных – вскоре после того, как стало известно о решении США отложить плановое развертывание там 4000 военных.

Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп напомнил о победе на последних президентских выборах Кароля Навроцкого и отметил дружеские отношения с ним и то, что "с гордостью поддерживал его".

В продолжение этого он написал, что Соединенные Штаты "отправят дополнительных 5000 военных в Польшу" – не уточняя, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Напомним, на прошлой неделе США официально подтвердили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военных в Польше. Вскоре перед тем Трамп анонсировал вывод 5000 военных из Германии.

В Варшаве заявили, что попытаются пов лиять на решение США. Также это известие вызвало резкую критику со стороны американских законодателей, обеспокоенных тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки европейских союзников.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, но добавил, что неправильно утверждать, что контингент выводят из Европы.