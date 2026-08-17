Президент Латвии: для эффективной защиты границы с Беларусью требуется больше людей

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Государственной пограничной охране страны необходимо дополнительно до 200 сотрудников для эффективного реагирования на инциденты на латвийско-белорусской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в понедельник Ринкевичс вместе с начальником Государственной пограничной службы и командующим Национальными вооруженными силами посетил участки границы с Беларусью, относящиеся к зоне ответственности Даугавпилсского управления пограничной службы.

В ходе визита президенту подтвердили, что до конца года латвийско-белорусскую границу планируют оснастить технологиями, которые должны повысить эффективность пограничного контроля.

В то же время Ринкевичс подчеркнул, что для полноценного использования этих технологий пограничной службе требуются дополнительные кадровые ресурсы – до 200 сотрудников, способных оперативно реагировать на инциденты.

Президент подчеркнул, что ограждение, датчики и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимы и пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты.

По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае инвестиции, вложенные в технологии, не обеспечат ожидаемого результата.

Отвечая на вопросы журналистов, президент также призвал общество быть готовым к различным провокациям, в частности к саботажу и диверсиям.

Ринкевичс отметил, что возможности латвийской противовоздушной обороны улучшились. В то же время, пока Россия продолжает войну против Украины, угрозы такого рода в определенной степени становятся новой реальностью для Латвии.

Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии объявили воздушную тревогу, впоследствии сообщили о сбивании дрона-нарушителя истребителем.

Этот дрон залетел с территории Беларуси.

Дрон сбил итальянский истребитель, который патрулирует небо над Балтией в рамках миссии НАТО.