В Латвии выяснили, что сбитый над страной дрон залетел с территории Беларуси

Власти Латвии выяснили, что дрон, сбитый 14 августа в муниципалитете Балви, залетел с территории Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис, которого цитирует LSM.

Министр отметил, что эксперты продолжают исследовать обломки дрона.

Происхождение этого дрона официально не подтверждено, хотя, вероятно, это украинский беспилотник, который атаковал цели на территории России и был сбит с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Мелнис подчеркнул, что дроны, проникающие на территорию Латвии, и в дальнейшем будут сбиваться, поскольку это вопрос безопасности жителей и их имущества.

"Риски, связанные с вторжением дронов, существуют. Украина, защищаясь, продолжает наносить удары дронами по территории России, а Россия принимает контрмеры", – прокомментировал Мелнис.

На вопрос о том, как продвигается процесс закупки и установки в Латвии систем противодействия дронам и радиолокационных станций, министр обороны признал, что в настоящее время их количество на границе страны является недостаточным.

В то же время он отметил, что планируется развернуть оборудование латвийского производства вдоль всей границы с Россией и Беларусью до конца сентября.

"Мы действуем в соответствии с планом. Сегодня я встречусь с представителями Национальных вооруженных сил, мы рассмотрим текущую ситуацию и оценим, нужны ли еще какие-то корректировки в этом плане", – сказал Мелнис.

Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии объявили воздушную тревогу, впоследствии сообщили о сбивании дрона-нарушителя истребителем.

Национальные вооружённые силы планировали нейтрализовать беспилотник в тот же день вечером, однако в субботу, 15 августа, стало известно, что операция была проведена позже.

Впоследствии стало известно, что дрон сбил итальянский истребитель, патрулирующий небо над Балтией в рамках миссии НАТО.

В НАТО, комментируя последние инциденты с дронами в Латвии и Румынии, заявили, что Альянс круглосуточно готов реагировать на угрозы.