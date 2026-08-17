Президент Латвії: для ефективного захисту кордону з Білоруссю треба більше людей

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Державній прикордонній охороні країни необхідно додатково до 200 співробітників для ефективного реагування на інциденти на латвійсько-білоруському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Як повідомив радник президента Мартіньш Дрегеріс, у понеділок Рінкевичс разом із начальником Державної прикордонної охорони і командувачем Національних збройних сил відвідав ділянки кордону з Білоруссю, які належать до зони відповідальності Даугавпілського управління прикордонної охорони.

Під час візиту президенту підтвердили, що до кінця року латвійсько-білоруський кордон планують обладнати технологіями, які мають підвищити ефективність прикордонного контролю.

Водночас Рінкевичс наголосив, що для повноцінного використання цих технологій прикордонній службі потрібні додаткові людські ресурси – до 200 співробітників, які зможуть оперативно реагувати на інциденти.

Президент підкреслив, що огорожа, датчики та відеоспостереження – лише один з елементів системи, однак необхідні й прикордонники, здатні оперативно реагувати на інциденти.

За словами президента, це особливо важливо з огляду на факти пошкодження інфраструктури на латвійському кордоні, оскільки в іншому разі інвестиції, вкладені в технології, не забезпечать очікуваного результату.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент також закликав суспільство бути готовим до різних провокацій, зокрема саботажу та диверсій.

Рінкевичс зазначив, що спроможності латвійської протиповітряної оборони покращилися. Водночас, доки Росія продовжує війну проти України, загрози такого типу певною мірою стають новою реальністю для Латвії.

Нагадаємо, вночі 14 серпня над східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу, згодом повідомили про збиття дрона-порушника з винищувача.

Цей дрон залетів з території Білорусі.

Дрон збив італійський винищувач, який патрулює небо над Балтією у межах місії НАТО.