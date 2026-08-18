Премьер Британии обещает на 100% поддерживать Украину, несмотря на угрозы со стороны России

Великобритания будет на 100% поддерживать Украину против России и останется на ее стороне "в трудную минуту".

Об этом заявил во вторник премьер-министр Энди Бернем после того, как Москва предупредила Лондон о "последствиях" поставок дронов в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Бернем отметил, что "Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно – на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны", которую ведет правитель России Владимир Путин.

"Мы не друзья только в хорошие времена. Мы будем рядом с Украиной в трудные времена, и это не изменится", – заявил он.

Украина использует беспилотники для нанесения ударов на большие расстояния по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам.

Министерство обороны Великобритании не подтвердило, использовались ли в этих ударах британские беспилотники.

В июне Великобритания заявила, что до конца 2026 года предоставит Украине 150 000 беспилотников в рамках пакета финансирования на сумму 752 млн фунтов стерлингов.

Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались при нанесении ударов по целям на территории РФ.

В конце июля президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первую встречу на авианосце, стоящем на британской базе ВМС в Портсмуте.

Тогда же Зеленский объявил, что Лондон передаст Украине технологию для защиты украинских беспилотников.

В начале августа Министерство иностранных дел Великобритании объявило о расширении санкций против России: в черный список добавили ещё 19 субъектов.