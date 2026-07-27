Зеленський: Британія передає Україні технології захисту дронів

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Лондон передасть Україні технологію для захисту українських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах, розповідаючи про першу зустріч з новим прем’єром Сполученого Королівства.

Зеленський повідомив, що 27 липня Британія ухвалила рішення про надання Україні технологій радіоелектронної боротьби, що допоможуть захищати українські безпілотники.

"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", – зазначив президент.

Він не навів додаткових деталей щодо технології, у тому числі не вказав її назву.

Перед візитом неофіційно повідомляли, що новий британський прем’єр Енді Бернем планує оголосити про передачу Україні технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.

Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.