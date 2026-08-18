Прем'єр Британії обіцяє на 100% підтримувати Україну попри погрози Росії

Велика Британія на 100% підтримуватиме Україну проти Росії та залишиться на її боці "у час скрути".

Про це заявив у вівторок прем’єр-міністр Енді Бернем після того, як Москва попередила Лондон про "наслідки" постачання дронів Києву, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Бернем зазначив, що "Велика Британія робить те, про що давно заявляла, а саме – на 100% підтримує Україну проти цієї незаконної війни", яку веде правитель Росії Владімір Путін.

"Ми не друзі лише на хороші часи. Ми будемо поруч з Україною у час скрути, і це не зміниться", – заявив він.

Україна використовує безпілотники для завдання ударів на великі відстані по нафтопереробних заводах та логістичних об’єктах.

Міністерство оборони Великої Британії не підтвердило, чи використовувалися в цих ударах британські безпілотники.

У червні Велика Британія заявила, що до кінця 2026 року надасть Україні 150 000 безпілотників у рамках пакета фінансування на суму 752 млн фунтів стерлінгів.

Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.

Тоді ж Зеленський оголосив, що Лондон передасть Україні технологію для захисту українських безпілотників.

На початку серпня Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про розширення санкцій проти Росії: до чорного списку додали ще 19 суб’єктів.