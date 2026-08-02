В ЕС вступили в силу новые правила в отношении искусственного интеллекта

2 августа в Европейском Союзе вступили в силу новые правила, касающиеся прозрачности систем искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Новые обязательства по прозрачности помогут людям распознавать, когда они взаимодействуют с искусственным интеллектом или сталкиваются с контентом, сгенерированным ИИ, чтобы они могли принимать обоснованные решения и лучше защищать себя от дезинформации или обмана.

Согласно новым правилам, определенный контент, созданный или подделанный с помощью искусственного интеллекта, должен быть четко и заметно обозначен и содержать машиночитаемые метки.

Это требование касается изображений, аудио– и видеоконтента, напоминающего реальных людей, объекты, места, сущности или события (дипфейки); инструментов распознавания эмоций и биометрической классификации; текста, опубликованного для информирования по вопросам, представляющим общественный интерес, при отсутствии его проверки человеком или редакционного контроля.

Кроме того, пользователи должны быть четко проинформированы, когда они взаимодействуют не с реальным человеком, а с системой искусственного интеллекта, например, с чат-ботом, агентом искусственного интеллекта или аватаром.

За соблюдением новых правил будут следить национальные органы рыночного надзора, Европейский офис искусственного интеллекта (для систем, находящихся под его надзором) и Европейский инспектор по защите данных (когда поставщиками являются учреждения ЕС). Эти учреждения могут налагать штрафы за нарушение законодательства.

Для компаний размер штрафа может составить до 15 миллионов евро или 3% от мирового годового оборота, для учреждений, органов и агентств ЕС – до 750 тыс. евро. В отношении малых и средних предприятий (МСП) и малых компаний со средней капитализацией (МСК) штрафы будут налагаться с учетом принципа пропорциональности.

Сообщалось, что Европейский Союз создал новую рабочую группу, которая будет осуществлять надзор за деятельностью компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

В апреле сообщалось, что основные институты ЕС запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

Кроме того, Европейская комиссия начала отдельное расследование по вопросу о том, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.