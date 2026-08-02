В ЄС почали діяти нові правила щодо штучного інтелекту

2 серпня в Європейському Союзі набули чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту.

Про це повідомили в Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Нові зобов'язання щодо прозорості допоможуть людям розпізнавати, коли вони взаємодіють зі штучним інтелектом або стикаються з контентом, згенерованим ШІ, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення та краще захищати себе від дезінформації чи обману.

Згідно з новими правилами, певний контент, створений або зманіпульований штучним інтелектом, повинен бути чітко та помітно позначений і містити машинозчитувані позначки.

Ця вимога стосується зображень, аудіо– та відеоконтенту, що нагадує реальних осіб, об'єктів, місця, сутності чи події (діпфейки); інструментів розпізнавання емоцій та біометричної категоризації; тексту, опублікованого для інформування з питань, що становлять суспільний інтерес, за відсутності його перевірки людиною чи редакційного контролю.

Крім того, користувачі повинні бути чітко поінформовані, коли вони взаємодіють не з реальною людиною, а із системою штучного інтелекту, наприклад, чат-ботом, агентом штучного інтелекту чи аватаром.

За виконанням нових правил наглядатимуть національні органи ринкового нагляду, Європейський офіс штучного інтелекту (для систем, що перебувають під його наглядом) та Європейський інспектор із захисту даних (коли установи ЄС є постачальниками). Ці установи можуть накладати штрафи за порушення законодавства.

Для компаній розмір штрафу може становити до 15 мільйонів євро або 3% від світового річного обороту, для установ, органів та агентств ЄС – до 750 тис. євро. Щодо малих та середніх підприємств (МСП) та малих компаній із середньою капіталізацією (МСК) штрафи накладатимуть з урахуванням принципу пропорційності.

Повідомлялося, що Європейський Союз створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

У квітні писали, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

Окрім цього, Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.