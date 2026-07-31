В ЕС появилась новая группа по надзору за компаниями искусственного интеллекта

Европейский Союз создал новую рабочую группу, которая будет осуществлять надзор за деятельностью компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инициатива была запущена накануне вступления в силу Закона ЕС об искусственном интеллекте, который начнет применяться с 2 августа.

Новая группа будет работать в составе Управления ЕС по вопросам искусственного интеллекта в Брюсселе и контролировать соблюдение новых правил компаниями со всего мира.

В ее состав войдут 38 специалистов, которые будут следить за деятельностью как стартапов, так и крупных технологических компаний, в частности OpenAI и китайской DeepSeek.

Отмечается, что Еврокомиссия планирует отслеживать использование моделей ИИ для выявления нарушений, связанных с распространением дипфейков, материалов сексуального характера, киберугроз и других системных рисков.

Компании будут обязаны четко маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, в частности чат-боты, изображения и другие материалы, с помощью соответствующих меток или цифровых водяных знаков.

"С вступлением в силу этих норм мы делаем важный шаг на пути к искусственному интеллекту, который люди и предприятия могут понять и которому могут доверять", – заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Генна Вирккунен.

Для контроля за соблюдением требований Брюссель также запустил платформу для анонимных сообщений о нарушениях со стороны сотрудников технологических компаний, а также отдельный инструмент, с помощью которого пользователи могут конфиденциально информировать власти о возможных нарушениях законодательства.

В случае несоблюдения требований Закона об искусственном интеллекте Еврокомиссия сможет налагать на компании значительные штрафы или даже ограничивать их доступ к рынку ЕС.

В апреле сообщалось, что основные институты ЕС запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

Кроме того, Европейская комиссия начала отдельное расследование по вопросу о том, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.