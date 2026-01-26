В ЕС начали новое расследование по соцсети Маска из-за ИИ-бота Grok

Еврокомиссия официально объявила о запуске нового расследования против соцсети X в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), в частности, из-за чат-бота искусственного интеллекта Grok, который мог способствовать распространению нелегального контента сексуального характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Брюссель подозревает, что соцсеть Х Илона Маска не провела надлежащей оценки рисков перед внедрением Grok на территории ЕС.

Основные претензии касаются распространения нелегального контента: в частности, создания с помощью ИИ манипулятивных изображений сексуального характера, которые могут включать материалы с сексуальным надругательством над детьми.

Комиссия изучает, как функции Grok влияют на физическое и психическое здоровье пользователей, а также не способствуют ли они гендерному насилию.

Помимо нового производства, Еврокомиссия расширила уже открытое расследование от декабря 2023 года. Теперь оно охватывает и систему рекомендаций X, которую недавно перевели на алгоритмы на базе того же Grok.

В Брюсселе отмечают, что некоторые риски уже "материализовались", нанося серьезный ущерб гражданам ЕС. В частности, в запросах к X упоминались случаи генерации ботом антисемитского контента в середине 2025 года.

Напомним, британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Также Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Подобные меры анонсировала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.