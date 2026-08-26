В Норвегии третий день продолжается кибератака на правительственное агентство

Норвежское агентство по вопросам цифровизации подвергается продолжающейся уже несколько дней кибератаке, которую называют крупнейшей за последние несколько месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Кибератака на Норвежское агентство по вопросам цифровизации началась в ночь на 24 августа. Из-за нее у пользователей возникают проблемы с доступом к десяткам государственных сервисов, таким как ID-porten, MinID, Altinn и E-innsyn.

"По состоянию на утро среды ситуация такова: атака все еще продолжается, но решения уже работают и функционируют стабильно. Однако мы продолжаем работать над устранением последствий", – сообщил пресс-секретарь Агентства Аре Квистад.

Это третья и самая мощная атака, которой подверглось Агентство по вопросам цифровизации за последние девять недель.

В августе польские власти сообщили о масштабной утечке персональных данных в результате кибератаки на системы MyDr – компании, работающей в секторе программного обеспечения для управления медицинскими учреждениями и системами электронной медицинской документации.

Также в ЕС впервые признали, что иностранные правительства пытались взломать учетные записи высокопоставленных чиновников Европейского Союза в мессенджерах.

В июле ЕС ввел санкционные ограничения в отношении девяти россиян и четырёх компаний, которых считают причастными к кибератакам против Евросоюза, отдельных стран-членов и партнёров.