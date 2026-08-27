В Молдове недалеко от трассы Кишинев–Бессерабка мужчина обнаружил обломки летательного аппарата, похожего на дрон.

Об этом сообщила полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

Правоохранители сообщили, что к ним обратился гражданин, обнаруживший обломки летательного аппарата, и опубликовали фото.

фото: полиция Молдовы

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, которые обнаружили указанный объект и обеспечили охрану периметра.

Специалисты намерены осмотреть объект, чтобы установить его происхождение, тип и обстоятельства, при которых он оказался в этой местности.

Напомним, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в российскую Госдуму.

Между тем президент Молдовы Мая Санду считает, что частые нарушения воздушного пространства её страны российскими беспилотниками связаны с "недостаточной поддержкой Украины для перехвата".