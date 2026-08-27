У Молдові знайшли уламки дрона

У Молдові поблизу траси Кишинів–Бессерабка чоловік знайшов уламки літального апарату, схожого на дрон.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Правоохоронці повідомили, що до них звернувся громадянин, який знайшов уламки літального апарата, і опублікували фото.

фото: поліція молдови

На місце події негайно прибули поліцейські, які виявили зазначений об’єкт та забезпечили охорону периметра.

Фахівці мають намір оглянути об’єкт, щоб встановити його походження, тип та обставини, за яких він опинився в цій місцевості.

Нагадаємо, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що часті інциденти з дронами, які порушують повітряний простір країни, пов’язані з наближенням виборів до російської Держдуми.

Тим часом президентка Молдови Мая Санду вважає, що часте порушення повітряного простору її країни російськими безпілотниками пов’язане з "недостатньою підтримкою України для перехоплення".