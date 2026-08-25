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В Молдове связали частые инциденты с дронами с приближением выборов в РФ

Новости — Вторник, 25 августа 2026, 16:09 — Ирина Кутелева

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в российскую Госдуму.

Заявление молдовского чиновника приводит Realitatea, сообщает "Европейская правда".

Гросу напомнил, что в 2026 году в Молдове было зафиксировано наибольшее количество случаев нарушения воздушного пространства.

По словам спикера, Москва пытается запугать не только Украину, но и другие государства региона, и причиной этого, вероятно, являются выборы в Российской Федерации.

"Не исключаю, что это связано и с избирательным календарем в России. Партия Путина в России не имеет высоких показателей даже в их фальсифицированных опросах. Только в фальсифицированных она выглядит идеально. Даже Путин уже не пользуется доверием населения", – пояснил Гросу.

По мнению Игоря Гросу, Кремль пытается компенсировать проблемы с имиджем и падение доверия населения путем продолжения войны и запугивания Украины и государств региона.

"Они гонят людей на фронт, словно на бойню, пытаются запугать Украину, и в этом случае, очевидно, мы также попадаем под их прицел", – заявил председатель парламента.

Гросу подчеркнул, что Республика Молдова попала под прицел, в частности, из-за своей твердой позиции в отношении войны в Украине и поддержки, оказанной Киеву.

Между тем президент Молдовы Майя Санду считает, что частые нарушения воздушного пространства ее страны российскими беспилотниками связаны с "недостаточной поддержкой Украины для их перехвата".

Сообщалось, что во время массированного обстрела Украины со стороны РФ в ночь на 20 августа на территории Молдовы снова упал беспилотник. Согласно предварительным выводам экспертов, обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату типа "Герань".

Санду после этого призвала усилить давление на Россию.

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