Президент Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование Дня независимости Молдовы.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

В рамках визита у Зеленского состоится двусторонняя встреча с президентом Молдовы Майей Санду, а затем также трёхсторонняя встреча с президентом Румынии Никушором Даном.

Сообщалось, что в Кишиневе начался военный парад по случаю 35-й годовщины независимости Молдовы с участием более 2 тысяч военнослужащих с техникой.

Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием пролет сразу пяти российских беспилотников в воздушном пространстве страны в день, когда Молдова отмечает годовщину независимости.