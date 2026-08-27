Зеленский прибыл в Кишинёв
Новости — Четверг, 27 августа 2026, 18:05 —
Президент Владимир Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование Дня независимости Молдовы.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".
В рамках визита у Зеленского состоится двусторонняя встреча с президентом Молдовы Майей Санду, а затем также трёхсторонняя встреча с президентом Румынии Никушором Даном.
Сообщалось, что в Кишиневе начался военный парад по случаю 35-й годовщины независимости Молдовы с участием более 2 тысяч военнослужащих с техникой.
Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием пролет сразу пяти российских беспилотников в воздушном пространстве страны в день, когда Молдова отмечает годовщину независимости.
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