В Кишиневе проходит парад, посвящённый Дню независимости Молдовы

В Кишиневе начался военный парад, посвящённый 35-й годовщине независимости Молдовы, в котором принимают участие более 2 тысяч военнослужащих с техникой.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В параде в центре молдовской столицы по случаю Дня независимости принимают участие более 2 тысяч военных с более чем 100 единицами техники. Среди них – также военные из стран-партнеров, в частности из Румынии, Украины, Польши, Чехии, Италии, Франции, США.

Из трансляции М1

В марше также участвуют 150 ветеранов войны за независимость.

Из трансляции М1

Высшие присутствующие должностные лица – президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Из трансляции М1 Из трансляции М1

После парада планируется трехсторонняя встреча президентов Молдовы, Румынии и Украины.

Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием пролет сразу пяти российских беспилотников в воздушном пространстве страны в день, когда Молдова отмечает годовщину независимости.