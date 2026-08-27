Зеленський прибув до Кишинева
Новини — Четвер, 27 серпня 2026, 18:05 —
Президент Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування дня незалежності Молдови.
Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".
У рамках візиту у Зеленського відбудеться двостороння зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду, а потім також тристороння ще з президентом Румунії Нікушором Даном.
Писали, що у Кишиневі почався військовий парад до 35-ї річниці незалежності Молдови за участю понад 2 тисяч військовослужбовців з технікою.
Президентка Молдови Мая Санду назвала залякуванням проліт одразу п’яти російських безпілотників у повітряному просторі країни в день, коли Молдова відзначає річницю незалежності.
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