Санду назвала пролет российских дронов над Молдовой запугиванием

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что пролет российских беспилотников в воздушном пространстве страны в ночь на 27 августа, в день, когда Молдова отмечает День независимости, – это "запугивание".

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как сообщалось, в ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

"За несколько часов до того, как Молдова будет отмечать 35-ю годовщину независимости, российские беспилотники неоднократно нарушали наше воздушное пространство. Я решительно осуждаю это запугивание", – заявила президент страны.

Санду подчеркнула, что Молдова стоит "твердо, независима и свободна, уверенно двигаясь по пути вступления в ЕС".

Напомним, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что частые инциденты с дронами, нарушающими воздушное пространство страны, связаны с приближением выборов в российскую Госдуму.

Между тем президент Молдовы считает, что частые нарушения воздушного пространства её страны российскими беспилотниками связаны с "недостаточной поддержкой Украины для их перехвата".