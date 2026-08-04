В прошлом году в Чехию впервые прибыло больше украинских беженцев-мужчин, чем женщин

Впервые с момента начала российской агрессии в Украине в прошлом году в Чехию прибыло больше украинских мужчин, чем женщин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Эта тенденция сохраняется, и сравнение данных прошлого и нынешнего года показывает, например, что количество украинских мужчин трудоспособного возраста в Чехии за год выросло более чем на двадцать тысяч.

"Это очень важное пополнение, которое поможет экономике в сферах строительства, машиностроения или логистики", – сказал Томаш Проуза, президент Ассоциации торговли и туризма и вице-президент Торговой палаты, комментируя прибытие украинских мужчин.

"Они важны для нас, потому что они трудолюбивы, и у нас нет языкового барьера при общении с ними", – отметил Вацлав Старек, президент Ассоциации отелей и ресторанов. По его словам, украинцы охотнее работают в сфере услуг, например, официантами в ресторанах, тогда как чехи постепенно теряют интерес к таким должностям.

Проуза отметил, что во время первой волны после войны приезжали преимущественно женщины, но они часто не могли выполнять тяжелую физическую работу. Сейчас, напротив, часто приезжают мужчины трудоспособного возраста.

"В прошлом году доля женщин составляла 48,3 %. Впервые за год мужчины преобладали по количеству предоставленных статусов временной защиты", – говорится в июльском отчете о состоянии миграции, который ежегодно публикует Министерство внутренних дел и в котором анализируется предыдущий год.

В 2024 году на женщин приходилось 56,3% прибывших.

Чехия уже давно является страной в Европе, принимающей наибольшее количество украинских беженцев на душу населения. Сейчас здесь проживает более 394 тысяч таких лиц, по сравнению с 380 тысячами год назад. Министерство внутренних дел выделяет отдельные категории по возрасту и полу.

Что касается женщин в возрасте от 18 до 65 лет, то их число за последние двенадцать месяцев практически не изменилось. Сегодня в Чехии проживает более 160 280 таких женщин, что примерно на 500 меньше, чем год назад. Однако количество мужчин в этой же возрастной категории значительно выросло – а именно более чем на 21 200, до нынешних 132 тысяч.

Напомним, 30 июля Совет ЕС в рамках письменной процедуры утвердил продление режима временной защиты для украинцев в странах Евросоюза, с нововведением, согласно которому новоприбывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

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