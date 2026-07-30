ЕС утвердил продление временной защиты для украинцев и изменения в отношении "уклонистов"

Совет ЕС в рамках письменной процедуры утвердил продление режима временной защиты для украинцев в странах Евросоюза, с нововведением о том, что военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС одобрил продление действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года.

Также было утверждено изменение, согласно которому военнообязанные украинцы могут получить статус при условии, что докажут отсутствие у них проблем с военной обязанностью. Для этого будет необходимо предъявить штамп с украинской границы, подтверждающий её легальное пересечение, либо предоставить документы в бумажном или электронном виде, подтверждающие исключение, по которому лицо не подлежит мобилизации, или подтверждающие выполнение требований украинского законодательства в этом вопросе.

Нововведение касается только украинцев, которые до сих пор не имели временной защиты.

До этого решение было утверждено на уровне послов ЕС. Документ будет опубликован в официальном вестнике ЕС в ближайшие дни.

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