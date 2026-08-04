Торік до Чехії вперше прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок

Вперше з моменту початку російської агресії в Україні торік до Чехії прибуло більше українських чоловіків, ніж жінок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Ця тенденція зберігається, і порівняння даних минулого та цього року показує, наприклад, що кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад двадцять тисяч.

"Це дуже важливе підкріплення, яке допоможе економіці у сферах будівництва, машинобудування чи логістики", – сказав Томаш Проуза, президент Асоціації торгівлі та туризму та віцепрезидент Торгової палати, коментуючи прибуття українських чоловіків.

"Вони важливі для нас, бо вони працьовиті, і ми не стикаємося з мовним бар’єром у спілкуванні з ними", – зазначив Вацлав Старек, президент Асоціації готелів та ресторанів. За його словами, українці охочіше працюють у сфері послуг, наприклад, як офіціанти в ресторанах, тоді як чехи поступово втрачають інтерес до таких посад.

Проуза зазначив, що під час першої хвилі після війни приїжджали переважно жінки, але вони часто не могли виконувати важку фізичну роботу. Зараз, навпаки, часто приїжджають чоловіки працездатного віку.

"Минулого року частка жінок становила 48,3%. Вперше за рік чоловіки переважали за кількістю наданих статусів тимчасового захисту", – йдеться у липневому звіті про стан міграції, який щорічно публікує Міністерство внутрішніх справ і в якому аналізується попередній рік.

У 2024 році на жінок припадало 56,3% прибулих.

Чехія вже давно є країною в Європі, яка приймає найбільшу кількість українських біженців на душу населення. Зараз тут проживає понад 394 тисячі таких осіб, порівняно з 380 тисячами рік тому. Міністерство внутрішніх справ розрізняє окремі категорії за віком та статтю.

Що стосується жінок віком від 18 до 65 років, то їхня кількість за останні дванадцять місяців практично не змінилася. Сьогодні в Чехії проживає понад 160 280 таких жінок, що приблизно на 500 менше, ніж рік тому. Однак кількість чоловіків у цій же віковій категорії значно зросла – а саме на понад 21 200, до нинішніх 132 тисяч.

Нагадаємо, 30 липня Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

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