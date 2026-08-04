Пожары на севере Греции уничтожили более 50 тысяч гектаров

Пожары в греческой Аттике уже уничтожили более 50 тысяч гектаров, пострадали в том числе населенные территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По состоянию на вторник от пожаров пострадало 132 900 акров (примерно 54 тысячи гектаров) территории в Аттике, историческом регионе в центре Греции.

🇬🇷 Water-bombing helicopters battle Greece wildfires



Helicopters dump water to fight a wildfire in Kryo Pigadi, about fifty kilometres west of Athens, while Greek firefighters continue battling multiple blazes across the country. pic.twitter.com/9FSB4tdZMI – AFP News Agency (@AFP) August 4, 2026

Речь идет о многочисленных очагах в разных местах региона. Некоторые из них взяты под контроль, другие – продолжают распространяться. Среди последних новых возгораний – пожар в районе города Платария на побережье Ионического моря и возле города Килкис недалеко от Салоник.

INTIME News / Mitrusias Nikos

INTIME News / Mitrusias Nikos

На среду, 5 августа, в Аттике и нескольких других регионах страны объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

INTIME News / Mitrusias Nikos

По подсчётам журналистов, за последние девять лет в Аттике – включая площадь пожаров этого года – выгорело 45% лесов.

В воскресенье в результате столкновения двух пожарных вертолётов во время выполнения задания погибли двое членов экипажа.

В конце июля во время тушения пожара на острове Крит погибли двое пожарных.