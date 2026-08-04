Пожары на севере Греции уничтожили более 50 тысяч гектаров
Новости — Вторник, 4 августа 2026, 16:57 —
Пожары в греческой Аттике уже уничтожили более 50 тысяч гектаров, пострадали в том числе населенные территории.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
По состоянию на вторник от пожаров пострадало 132 900 акров (примерно 54 тысячи гектаров) территории в Аттике, историческом регионе в центре Греции.
🇬🇷 Water-bombing helicopters battle Greece wildfires
Helicopters dump water to fight a wildfire in Kryo Pigadi, about fifty kilometres west of Athens, while Greek firefighters continue battling multiple blazes across the country. pic.twitter.com/9FSB4tdZMI– AFP News Agency (@AFP) August 4, 2026
Речь идет о многочисленных очагах в разных местах региона. Некоторые из них взяты под контроль, другие – продолжают распространяться. Среди последних новых возгораний – пожар в районе города Платария на побережье Ионического моря и возле города Килкис недалеко от Салоник.
На среду, 5 августа, в Аттике и нескольких других регионах страны объявлен наивысший уровень пожарной опасности.
По подсчётам журналистов, за последние девять лет в Аттике – включая площадь пожаров этого года – выгорело 45% лесов.
В воскресенье в результате столкновения двух пожарных вертолётов во время выполнения задания погибли двое членов экипажа.
В конце июля во время тушения пожара на острове Крит погибли двое пожарных.