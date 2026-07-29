В Греции при масштабном лесном пожаре на Крите погибли двое пожарных

На греческом острове Крит во время борьбы с масштабным лесным пожаром погибли двое пожарных.

Об этом сообщает Cretalive, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в среду днём в районе Криа-Вриси муниципалитета Агиос-Василиос. В настоящее время огонь распространяется как минимум в трёх очагах.

По данным издания, двое пожарных по неустановленным причинам оказались заблокированными вместе со своим автомобилем вблизи деревни Сахтурия. Впоследствии их нашли мертвыми.

Предварительно известно, что один из погибших был пожарным с большим стажем службы, другой работал сезонным спасателем. Обстоятельства, при которых их автомобиль оказался в окружении огня, в настоящее время выясняются.

Из-за быстрого распространения пожара греческая служба экстренного оповещения 112 дважды рассылала сообщения об эвакуации.

Также сообщалось, что в Греции пожарные борются с крупным лесным пожаром, который вышел из-под контроля на острове Парос в Эгейском море.

Тем временем премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна начинает видеть "свет в конце туннеля" в борьбе с крупными лесными пожарами.

А премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил начало своего отпуска из-за масштабных лесных пожаров.