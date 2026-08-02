В результате столкновения пожарных вертолетов в Греции погибли два человека

В Греции в воскресенье в результате столкновения двух пожарных вертолетов, находившихся в рабочем вылете для тушения лесных пожаров, погибли два члена экипажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Отмечается, что двое из четырёх членов экипажа двух пожарных вертолётов типа Bell, которые столкнулись во время операции по тушению крупного пожара в районе Псати, погибли.

По имеющейся информации, спасены один грек и один британец, тогда как погибли ещё один грек и датчанин.

Ранее служба экстренной медицинской помощи сообщила, что с места происшествия были эвакуированы два человека с легкими травмами и два человека без сознания.

Напомним, два вертолета, участвовавшие в тушении крупного пожара к западу от Афин, столкнулись в воскресенье, экипаж одного из них не вышел на связь.

Вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было приказано эвакуировать людей из промышленного парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите.