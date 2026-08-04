Пожежі на півночі Греції спустошили понад 50 тисяч гектарів

Пожежі у грецькій Аттиці спустошили вже понад 50 тисяч гектарів, постраждали у тому числі заселені території.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Kathimerini.

Станом на вівторок від пожеж постраждали 132 900 акрів (приблизно 54 тисячі гектарів) території в Аттиці, історичному регіоні у центрі Греції.

🇬🇷 Water-bombing helicopters battle Greece wildfires



Helicopters dump water to fight a wildfire in Kryo Pigadi, about fifty kilometres west of Athens, while Greek firefighters continue battling multiple blazes across the country. pic.twitter.com/9FSB4tdZMI – AFP News Agency (@AFP) August 4, 2026

Йдеться про численні осередки в різних місцях регіону. Деякі з них взяли під контроль, деякі – продовжують поширюватися. Серед останніх нових займань – пожежа в районі міста Платарія на узбережжі Іонічного моря та біля міста Кілкіс неподалік Салонік.

INTIME News / Mitrusias Nikos

INTIME News / Mitrusias Nikos

На середу 5 серпня в Аттиці та кількох інших регіонах країни оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

INTIME News / Mitrusias Nikos

За підрахунками журналістів, за останні 9 років в Аттиці – включаючи площу цьогорічних пожеж – вигоріло 45% лісів.

У неділю внаслідок зіткнення двох пожежних гелікоптерів на завданні загинули двоє членів екіпажу.

Наприкінці липня під час боротьби з пожежею на острові Крит загинули двоє вогнеборців.