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Пожежі на півночі Греції спустошили понад 50 тисяч гектарів

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Новини — Вівторок, 4 серпня 2026, 16:57 — Марія Ємець

Пожежі у грецькій Аттиці спустошили вже понад 50 тисяч гектарів, постраждали у тому числі заселені території.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Kathimerini.

Станом на вівторок від пожеж постраждали 132 900 акрів (приблизно 54 тисячі гектарів) території в Аттиці, історичному регіоні у центрі Греції.

Йдеться про численні осередки в різних місцях регіону. Деякі з них взяли під контроль, деякі – продовжують поширюватися. Серед останніх нових займань – пожежа в районі міста Платарія на узбережжі Іонічного моря та біля міста Кілкіс неподалік Салонік.

 
INTIME News / Mitrusias Nikos
 
INTIME News / Mitrusias Nikos

На середу 5 серпня в Аттиці та кількох інших регіонах країни оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. 

 
INTIME News / Mitrusias Nikos

За підрахунками журналістів, за останні 9 років в Аттиці – включаючи площу цьогорічних пожеж – вигоріло 45% лісів.

У неділю внаслідок зіткнення двох пожежних гелікоптерів на завданні загинули двоє членів екіпажу. 

Наприкінці липня під час боротьби з пожежею на острові Крит загинули двоє вогнеборців. 

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Греція стихійні лиха
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