В Венгрии предлагают избрать нового президента на следующей неделе

Фракция правящей венгерской партии "Тиса" предлагает, чтобы парламент избрал нового президента страны на следующей неделе.

Об этом говорится в предложении фракции, которое приводит Reuters, пишет "Европейская правда".

Избрание нового президента и разработка новой конституции являются ключевыми элементами плана премьер-министра Петера Мадяра.

Согласно официальному предложению, фракция "Тиса" предлагает, чтобы парламент избрал нового президента страны 11 августа.

Как известно, 18 июля Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было пять дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето.

20 июля венгерская шахматистка Юдит Полгар, которой Мадьяр предложил пост президента Венгрии, заявила, чтоне согласится на это.