В Угорщині пропонують обрати нового президента наступного тижня

Фракція керівної угорської партії "Тиса" пропонує, аби парламент обрав нового президента країни наступного тижня.

Про це йдеться у пропозиції фракції, яку наводить Reuters, пише "Європейська правда".

Обрання нового президента та розробка нової конституції є ключовими елементами плану прем'єр-міністра Петера Мадяра.

Згідно з офіційною пропозицією, фракція "Тиси" пропонує, щоб парламент обрав нового президента 11 серпня.

Як відомо, 18 липня Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміни, у Шуйока було п'ять днів, аби підписати рішення або заветувати його.

20 липня угорська шахістка Юдіт Полгар, якій Мадяр запропонував посаду президента Угорщини, заявила, що не погодиться на це.