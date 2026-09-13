В Польше предупреждали об угрозе с воздуха в связи с нападением РФ на Украину

Правительственный центр безопасности Польши сообщил о воздушной угрозе для ряда уездов в связи с российской атакой на регионы Украины.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Об угрозе объявили во Влодавском, Лечинском, Свидницком, Холмском и Краснотавском уездах Люблинского воеводства.

Вскоре угроза была снята.

В ночь на 13 сентября Россия напала на Украину 453 беспилотниками различных типов, в том числе реактивными. Во время российской воздушной атаки в Хмельницком районе в результате падения обломков ударного беспилотника возник пожар на территории промышленного объекта.

12 сентября в Польше поднимали авиацию и рассылали оповещения жителям приграничных районов в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.

В ночь на 8 сентября Польша поднимала в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Также приостанавливал работу аэропорт Люблина.