Польша задействовала военную авиацию из-за российского нападения на Украину

В ночь на 8 сентября Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Об этом сообщили в польском Оперативном командовании Вооруженных Сил в X, пишет "Европейская правда".

В командовании сообщили, что Польша начала операции военной авиации в своём воздушном пространстве в связи с активностью российской авиации дальнего радиуса действия, наносившей удары по территории Украины.

Командование ВС задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в приграничных с Украиной районах.

30 августа жители Люблинского воеводства Польши получили уведомление, предупреждавшее их о продолжающейся российской атаке на запад Украины.

Недавно в Польше объявили, что с 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть страны попадет в временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна усиливает защиту своего воздушного пространства из-за недавних провокаций со стороны России.