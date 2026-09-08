Аэропорт Люблина приостанавливал работу во время российской атаки на Украину

В Польше приостанавливали воздушные операции в аэропорту Люблина из-за активности польской военной авиации, поднятой в воздух во время российской массированной атаки по Украине.

Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в X, передает "Европейская правда".

Предупреждение о приостановке полётов в аэропорту Люблина появилось около 7 утра по местному времени. В PANSA пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения свободы действий польской военной авиации.

В 7:42 агентство сообщило, что аэропорт возобновил работу.

Кроме того, во время российских ударов по Украине жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили уведомления от Центра правительственной безопасности. В сообщениях подчеркивается необходимость оставаться бдительными, следить за объявлениями и реагировать на сигналы тревоги.

В последующих уведомлениях сообщалось о завершении российской атаки на Украину. Было указано, что угрозы для польской территории больше нет.

Как сообщалось, в ночь на 8 сентября Польша поднимала в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России на Украину.

Недавно в Польше объявили, что с 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть страны попадёт во временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна усиливает защиту своего воздушного пространства из-за недавних провокаций со стороны России.