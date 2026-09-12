Мелони заявила, что не пойдет на уступки в поддержке Украины ради предвыборных расчетов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не готова пойти на уступки в поддержке Украины, если ценой этого станет поддержка ее политической силы той или иной партией перед выборами.

Об этом она сказала в интервью изданию Il Foglio, передает "Европейская правда".

Мелони подчеркнула, что невероятное сопротивление Украины помогло многим европейцам вновь открыть для себя смысл идентичности и патриотизма.

"Попытка России захватить Киев пробудила Европу от длительного оцепенения и иллюзии, что она уже вне зоны больших рисков прошлого. Война в Украине продемонстрировала, что история отнюдь не остановилась и что закончилась эпоха, когда Старый Континент мог делегировать свою безопасность другим", – отметила она.

Премьер-министр Италии считает, что Европа смогла отреагировать гораздо решительнее, чем можно было представить, и, несомненно, решительнее, чем ожидала Москва.

"Что касается меня, я всегда верила, что патриотизм – это очень серьёзное дело. Это не просто флаг, которым можно махать, или гимн, который можно петь. Когда ты называешь себя патриотом, первый вопрос, на который ты должен ответить, таков: способен ли ты поставить Родину выше себя? Вот в чём суть. Поэтому для меня в эти годы с избирательной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем делать это. Просто я поддерживала Украину не ради Киева, а ради Рима", – подчеркнула она.

По словам Мелони, Италия может потерять всё в международном контексте, где нарушаются правила мирного сосуществования между нациями и вновь царит закон сильнейшего.

Отвечая на вопрос о возможности союзов с псевдопатриотами, голосующими против поддержки Украины, Мелони заявила, что, безусловно, не готова поступать вопреки тому, что она делала до сих пор, или тому, во что верит, ради политических или избирательных расчетов.

"Я серьёзный человек и не подхожу для любых обстоятельств. Кто ищет премьер-министра, который меняет своё мнение в зависимости от поддержки той или иной партии, всегда и исключительно ради личной выгоды, тот должен обратиться в другое место. И я, кажется, даже знаю, куда, потому что мы это уже переживали", – отметила она.

4 сентября правительство Джорджи Мелони стало самым долговечным правительством в истории Итальянской Республики после Бенито Муссолини, итальянского фашистского диктатора.

Недавно Джорджи Мелони высказалась о своих напряженных отношениях с президентом США Дональдом Трампом.