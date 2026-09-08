Зеленский договорился с Уиткоффом и Кушнером о еще одном визите в Украину

Со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была достигнута договоренность еще об одном визите в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.

Он поблагодарил представителей президента США за их первый визит в украинскую столицу 6 сентября. По его словам, хотелось бы, чтобы они приезжали чаще, чтобы "демонстрировать все-таки баланс, уважение и к Москве, и к Киеву".

"Мы договорились со Стивом и Джаредом, что они приедут снова. Важно не делать больших пауз. Они много раз бывали в Москве, а в Киеве – впервые", – сказал Зеленский.

Он добавил, что такие визиты важны для Украины, поскольку дают возможность продемонстрировать, как и чем живет Киев.

Зеленский отметил, что для следующей поездки представителей Трампа в Киев можно попробовать использовать его президентский самолет.

"Я сам им предложил: если они не хотят прилетать на американском самолете, то могут оставить самолет в Польше или в другой стране, граничащей с Украиной, а мой самолет – президентский самолет, самолет Украины – может их доставить", – сказал глава государства.

Зеленский также заявил, что визит спецпредставителей Дональда Трампа в Киев свидетельствует об укреплении переговорной позиции Украины.

В беседе с журналистами Зеленский также заявил, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.