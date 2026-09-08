Зеленский рассказал, в чем оптимизм от визита переговорщиков Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что визит специальных представителей Дональда Трампа в Киев свидетельствует об укреплении переговорной позиции Украины.

Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул важность того, что специальные представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев, а не ограничились визитом в Москву, как это было ранее.

"И это сигнал не только политической поддержки, но и свидетельство того, что Украина стала сильнее на поле боя и у Украины более сильная переговорная позиция. Кстати, об этом говорит и американская сторона, и это признают их военные и аналитики", – отметил президент.

Зеленский также заявил, что визит спецпредставителей Трампа стал для него возможностью показать американской стороне последствия российских ударов.

"Для меня это в любом случае шанс показать не только столицу, наших людей, показать удары русских, показать последствия и подробно обсудить это с непосредственным переговорщиком президента Трампа, подробно обсудить, какой пакет ПВО нам нужен", – ответил Зеленский.

Он добавил, что Украина готова искать компромисс, но и Россия должна идти на компромиссные шаги.

"Мы сегодня находимся в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-то шаги. Не ждать компромиссов только от Украины. Украина и так уже пошла на многое", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, спецпосланцы Трампа привезли с собой новые идеи по мирному урегулированию. Некоторые из них президент назвал "достойными". Однако он уточнил, что не может объявлять о них публично, пока Украина не проработает детали.

"И получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю. Но то, что мы поработаем и проработаем детали, а также наше видение, нашу реакцию на эти идеи – факт", – добавил украинский президент.

В беседе с журналистами Зеленский также заявил, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября.

Ранее Зеленский высказал мнение, что существует возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.