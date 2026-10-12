Трамп защищает свою сделку с Путиным по дизелю

Президент США Дональд Трамп встал на защиту своей сделки с хозяином Кремля Владимиром Путиным по закупке российского дизельного топлива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что пошел на это "ради американского народа".

"Европейский Союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, но фейковые СМИ даже не хотят затрагивать эту тему. Я сделал правильный выбор для американского народа – Америка всегда превыше всего", – написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".