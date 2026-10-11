Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и РФ вступило в силу "энергетическое перемирие".

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп утверждает, что Украина и РФ дали на это согласие.

"Отныне вступает в силу "энергетическое перемирие" в войне между Россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его", – написал он.

Недавно Трамп обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В ответ Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

При этом стоит отметить, что 9 октября Трамп заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.