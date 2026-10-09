Президент Литвы: военные на границе с Калининградской областью – страховка от провокаций

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что решение о привлечении армии к охране границы с Калининградской областью России было принято консенсусом, чтобы обезопасить себя от возможных провокаций.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.

Литовская армия с четверга выделила около 100 военнослужащих для оказания помощи Службе охраны государственной границы Литвы (СОДКЛ) в охране границы с Россией. Такой режим продлится две недели, но может быть продлен.

"Решение было согласовано со всеми и является консенсусным… Думаю, лучшая политика – подготовиться заранее, возможно, в следующий раз даже перестраховаться, а не махать кулаками после драки и говорить: „О, здесь что-то не сработало", – сказал литовский президент.

По его словам, в последнее время в странах Европейского Союза и НАТО активизировались гибридные операции.

В частности, он упомянул об инциденте, произошедшем на этой неделе в Латвии, когда по меньшей мере 20 нелегальных мигрантов в сопровождении людей в масках пытались пересечь латвийско-белорусскую границу.

"Инцидент в Латвии показал, что можно ожидать и вторжения на территорию страны лиц, действующих под прикрытием, возможно, должностных лиц. Формально это можно обозначить как помощь нелегальным мигрантам, но кто знает, что еще они могут сделать за время своего короткого пребывания на территории другой страны", – подчеркнул Науседа.

Министр внутренних дел Мартинас Катялинас назвал привлечение армии превентивной мерой, учитывая открытую, неразведывательную информацию о том, что в России после выборов в Государственную Думу планируется мобилизация, хотя уровень угрозы на границе не повысился.

На это указал и Науседа, отметив, что даже до начала мобилизации жители России массово уезжают в другие страны.

"Вполне возможно, что таких спонтанных или не очень контролируемых самой Россией попыток бежать с территории страны может быть и больше. Поэтому, учитывая, что у нас немалая граница с Калининградской областью, мы готовимся и к этому", – отметил он.

Сообщалось, что глава МВД Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны с просьбой привлечь армию для помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью России.